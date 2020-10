Quelle est la nouvelle organisation du pôle alternance du groupe IGS Toulouse

Agnès Pichon, vous êtes la directrice de l’Imsi (Institut de management des services immobiliers) à Toulouse, et venez d’être nommée directrice du Campus IGS Alternance. Pouvez-vous nous présenter rapidement cette structure ?

Le Campus IGS Alternance regroupe les formations du groupe qui sont dispensées exclusivement en alternance, soit trois BTS, trois Bachelors, deux Mastères, et depuis cette rentrée un Titre certifié Bac +2 d’Adjoint responsable unité opérationnelle. Elles préparent aux fonctions administratives, commerciales, de gestion et aux ressources humaines, et nous comptons environ 600 alternants cette année, principalement en apprentissage. Certains vont démarrer leur cursus sans avoir encore signé avec une entreprise, modalité rendue possible par le gouvernement en raison du contexte. Il faut souligner, à ce titre, que les aides à l’embauche des alternants ont permis aux entreprises de continuer à investir dans leurs ressources, ce qui est une très bonne chose dans cette période de turbulences.

Vous nomination coïncide avec une réorganisation de l’école, qu’elle est-elle ?

La direction du groupe IGS Toulouse a fait le choix d’intégrer, au sein d’un seul département, la globalité des activités de Campus IGS Alternance : depuis la communication sur l’offre, jusqu’à la diplomation et le suivi de l’insertion professionnelle des diplômés, en passant par l’accompagnement individualisé des alternants... Les trois équipes qui travaillaient jusqu’alors pour le campus, soit treize collaborateurs, sont ainsi réunies, ce qui va faciliter la mise en œuvre de nos projets.

Quels sont-ils ?

Nous souhaitons continuer à développer notre offre de formations en lien avec les besoins des entreprises et des branches professionnelles, ce qui sera le cas dès 2021 avec l’ouverture d’un nouveau programme Bac +2, un Titre de Chargé de Clientèle. Nous voulons également intensifier la dimension internationale de nos cursus pour nos apprentis, et développer notre réseau de partenaires professionnels et institutionnels. Le tout, dans un souci d’amélioration continue de notre offre et de nos services.

Vous dirigez également l’Imsi, comment se passe la rentrée ?

Bien ! Le secteur de l’immobilier est moins impacté que les autres par la crise sanitaire et économique, et nous avons ouvert le Mastère professionnel Management des services immobiliers, en plus de notre Bachelor Gestion et négociation immobilières. Ce cursus, dispensé lui aussi en alternance pendant un ou deux ans, permet de se spécialiser dans un domaine particulier. Nous proposons six options : Conseil en gestion de patrimoine, Management du logement social, Aménagement et promotion immobilière, Management de l’immobilier tertiaire, Immobilier résidentiel et nouvelles technologies permet, et enfin Expertise immobilière et foncière. La deuxième année de ce cycle sera accessible dès l’année prochaine.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Agnès Pichon, directrice de l’Imsi (Institut de management des services immobiliers) et du Campus IGS Alternance. Photo DR.