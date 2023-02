A Toulouse, Abylsen s’associe à l’ICD Business School pour former ses futurs recruteurs

L’ICD Business School et Abylsen, groupe de conseil en ingénierie sur les secteurs de l’industrie et du tertiaire, lancent le recrutement de la promotion « Talent Acquisition Officers ». Vingt alternants, de niveau Bac +3, seront sélectionnés pour rejoindre un programme inédit d’une durée de deux ans, dispensé en présentiel et distanciel. « Nous avons un besoin croissant de profils de recruteurs, clés pour notre développement. Par la construction de ce partenariat, nous innovons en expérimentant un nouveau canal d’identification et de formation de nos Talent Acquisition Officers », indique Mélanie Aubert, DRH d’Abylsen.

L’ICD Business School, école du Groupe IGS, proposera cette opportunité sur son campus toulousain, désormais dirigé par Aurélie Tourmente. Les candidats peuvent d’ailleurs s’inscrire dès à présent aux concours à distance qui se dérouleront les vendredis 17 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, et 16 juin prochains.