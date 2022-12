Derichebourg multiservices va ouvrir son propre CFA en Occitanie !

"Pour accompagner sa croissance, Derichebourg Multiservices a l’ambition de consolider ses effectifs en passant de 3000 recrutements (CDI) par an, à 5000 dès 2023. Pour atteindre cet objectif, et contrer les difficultés de recrutement qui touchent les métiers du service, le groupe lance son premier CFA", informe l’entreprise dans un communiqué. Un centre de formation d’apprentis "maison" donc, qui aura pour particularité de compter deux implantations, à Toulouse et Créteil, mais aussi des sites “hors les murs”, en partenariat avec plusieurs écoles : Montpellier Business School, le Groupe IGS, l’Inhni et Galileo Global Education, qui a accompagné le groupe dans la création de ce nouveau CFA.

Des cursus hybrides

Acteur majeur des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités, Derichebourg Multiservices souhaite ainsi accueillir 200 apprentis dès septembre 2023, et former près de 3000 personnes d’ici à 2025 ! Les formations proposées seront relativement courtes (de 9 à 12 mois), et elles prépareront à des métiers stratégiques pour le groupe : technicien de maintenance, préparateur aéronautique, gestionnaire de paie, manageur de proximité... "Une offre de formation riche, variée et hybridée", a indiqué la présidente France de Galileo Global Education, Vanessa Diriart,

"Ce CFA va nous permettre d’accueillir de futurs collaborateurs, mais aussi de donner un nouveau tremplin à nos salariés désireux d’être accompagnés dans la poursuite de leur carrière. C’est à la fois un projet d’entreprise et une action concrète en faveur de l’emploi", souligne la DRH du groupe, Malika Bouchehioua. Un levier d’attractivité et de fidélisation dans un contexte où le marché du travail se révèle particulièrement tendu. Un outil également au service de sa stratégie RH, basée sur l’inclusion et la diversité. Derichebourg Multiservices s’est en effet engagé à ouvrir 7% minimum de ses postes aux personnes en situation de handicap, à atteindre les 50% de collaboratrices managers d’ici 2030, ou encore à favoriser l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi.

Ingrid Lemelle

Crédit photo Derichebourg Multiservices