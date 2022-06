A Toulouse, le groupe IGS fait rimer formation avec insertion

L’apprentissage connaît un succès grandissant en France, comme en Occitanie. Une façon de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de recrutement. Le moyen également pour les jeunes de se former tout en percevant un salaire, et d’acquérir une première expérience professionnelle, voire un CDI une fois diplômés. Le groupe IGS, installé à Blagnac, accompagne la demande, notamment avec son école dédiée : IGS Alternance. Mais ses autres entités ont aussi développé des programmes en apprentissage ces dernières années, certains ayant même la particularité d’avoir été élaborés pour et avec certaines entreprises : Castorama, le Crédit Agricole Toulouse 31, le Difcam, Capgemini...

C’est précisément pour ce dernier, que IGS-RH Toulouse lancera à la rentrée prochaine la formation de Responsable en gestion des ressources humaines Spécialisation IT Talent acquisition, un cursus de dix-huit mois en full distanciel dédié à vingt-quatre futurs managers RH en charge du recrutement du groupe. L’ambition de Capgemini est certes de recruter ces apprenants à l’issue de leur formation. A l’instar de ceux qui suivent celle que la société a coconçu avec l’IPI, l’école d’informatique d’IGS. « 100% des alternants ont ensuite signé en CDI », se félicite Laurent Plusquellec, BizOps manager west area. « Nous sommes ravis de notre collaboration, tant sur le contenu des programmes que nous adaptons chaque année et dans lesquels nous intervenons, que sur le suivi des jeunes que nous sélectionnons ensemble. »

Un suivi personnalisé

Gilles Augé, coordinateur pédagogique pour la délégation Sud-Ouest du Difcam, vante lui aussi « la souplesse et l’ouverture d’esprit » de l’équipe toulousaine, ainsi que « l’accompagnement et le suivi très personnalisé » de chaque apprenant. Matthieu Travain, étudiant en Master ESAM Entrepreneur Dirigeant, confirme : « J’ai intégré le groupe en BTS, puis j’ai fait un Bachelor et un Master dans trois entreprises différentes, car je souhaitais multiplier les expériences dans divers secteurs. Or chacune a été trouvé par le service des relations entreprises du groupe, qui a été vraiment à l’écoute de mes envies et de mon projet. »

Ce service, dirigé par Nathalie Morize, compte dix collaborateurs. « Notre organisation, transverse à toutes nos écoles, nous permet d’accompagner chaque jeune dans son projet spécifique, et de nous assurer de sa bonne intégration dans son entreprise d’accueil », explique la directrice. Pour Heide Mathieu, la Déléguée régionale Occitanie Groupe IGS, c’est l’une des clés du succès de ces parcours personnalisés. « Nous avons la capacité de répondre aux besoins des entreprises sans faire néanmoins de concessions sur la dimension académique des programmes », insiste-t-elle. Et si le nombre d’apprentis a évolué sous l’effet d’une forte demande (de 25% cette année), le groupe entend maîtriser cette croissance afin de pouvoir continuer à garantir une qualité d’enseignement à ses étudiants, comme à ses entreprises partenaires.

Ingrid Lemelle

Crédit photo IGS.