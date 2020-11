Orientation : Studyrama maintient ses trois salons toulousains en ligne !

Le salon des Grandes Écoles (commerce, ingénieurs), des Formations Santé, Paramédical et Social et des Formations Art, Communication, Digital et Cinéma. Trois événements initialement prévus, comme chaque année, au Centre des congrès Pierre Baudis, à Toulouse. Trois temps forts de l’orientation qui seront proposés cette fois dans une version virtuelle, l’organisateur Studyrama s’adaptant ainsi à la situation sanitaire. C’est donc sur les stands virtuels des organismes de formation que les jeunes pourront interagir en live, en chat, visio ou via un appel. Après avoir consulté tous les documents (plaquette, vidéos...) que les écoles mettront à leur disposition, leur conseillent les organisateurs : « Ils leur serviront de support pour poser leurs questions, ou affiner un point qu’ils n’auraient pas saisi lorsqu’ils dialogueront avec l’un des interlocuteurs de l’école. »

L’humain au cœur des échanges

Un espace de visioconférences (sur Parcoursup, les grandes écoles, la communication de demain…) leur permettra également se s’informer. Des conférences qu’ils pourront suivre en live ou en replay. « Comme sur les salons en présentiel, le programme est conçu autour de thématiques et de créneaux horaires. Les conférences seront animées par les journalistes de la rédaction ou par les écoles qui ont choisi de présenter un sujet en particulier », précise Studyrama, qui veille à « humaniser » autant que possible les échanges, en favorisant notamment les contacts rapides et directs entre les visiteurs et les exposants.

75 sont annoncés sur le Salon Studyrama des Grandes Écoles. « Il regroupera les meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs et classes préparatoires de la région Occitanie, mais aussi des Grandes Écoles nationales accessibles après un Bac, une prépa ou un diplôme universitaire », indiquent les organisateurs. Plus de 200 formations, du BEP au Bac +6, seront rassemblées sur la plateforme dédiée au secteur de la santé et du social. L’occasion pour les étudiants de s’informer également sur la réforme des études de santé. Quant au salon spécifique aux métiers artistiques, il réunira une centaine de formations du BEP/CAP au Bac +5.

Ingrid Lemelle

Pour plus d’informations sur chaque salon et leurs e-conférences :

Salon virtuel Studyrama Grandes Ecoles de Toulouse

Salon virtuel Studyrama des Formations Santé, Paramédical et Social de Toulouse

Salon virtuel Studyrama des Formations Art, Communication, Digital et Cinéma de Toulouse

