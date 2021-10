Studyrama organise son Salon des études supérieures et son Salon des Grandes écoles au Corum de Montpellier, ce samedi 16 octobre. L’occasion de découvrir des dizaines d’exposants de la région montpellieraine et de la France entière, et d’échanger sur leurs cursus dans diverses filières : art, sport, management, ingénieur, numérique, commerce, marketing, luxe, santé, sciences...

De nombreuses conférences seront également proposées tout au long de cette journée. Elles auront pour thème : étudier à l’international, le sport business, les marchés du luxe et de la mode, les métiers artistiques qui recrutent...

