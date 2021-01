Studyrama revient ce samedi 23 janvier avec deux salons en ligne consacrés aux études supérieures, et à la poursuite d’études et aux Masters à Toulouse.

Sur les stands virtuels, lycéens et étudiants pourront interagir avec les exposants en live, via chat, visio ou appel. Des documents (plaquettes, vidéos...), mis à disposition par les écoles, leur serviront de supports pour poser leurs questions, et l’organisateur proposera, comme toujours, un programme de conférences.

A suivre en live, ou à (re)voir en replay.

Pour vous inscrire cliquez ici