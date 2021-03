Ce n’est pas un salon, ni deux, mais trois qui seront organisés ce samedi 6 mars. En ligne ! Studyrama invite en en effet les jeunes à se connecter à sa plateforme pour participer à ses événements.

Le Salon des Études Supérieures leur permettra de découvrir nombreuses formations postbac (courtes, longues, universitaires, écoles de commerce ou d’ingénieurs…). Le Salon Sup’Alternance d’accéder à plus de 100 formations, Bac à Bac +5. Et le Salon Formation du Numérique de s’informer sur plus de 200 formations.

L’accès au salon virtuel se fera depuis Studyrama.com, et les visiteurs pourront ensuite échanger en direct entre les exposants en visio, appel ou chat. Des conférences, animées par des spécialistes, seront également disponibles en live et en replay.

Pour participer, cliquez ici