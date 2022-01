Depuis le 20 janvier dernier, les lycéens peuvent s’inscrire et formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. « Une étape décisive qui engendre beaucoup de questions quant au parcours à emprunter : quel établissement choisir, faut-il choisir des études longues ou courtes, professionnalisantes ou généralistes, en alternance ?... C’est pourquoi Studyrama organise deux salons d’orientation d’orientation , ce samedi 29 janvier, de 10h à 17h, afin d’aiguiller les jeunes vers les études qui leur correspondent et répondre à toutes leurs interrogations. »

Le salon des Etudes supérieures et de l’alternance et celui des Poursuites d’études et des Masters se dérouleront au Centre des Congrès Diagora à Labège.

Inscription gratuite obligatoire ici