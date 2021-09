Occitanie : le salaire des cadres ne connait pas la crise !

2% d’augmentation en 2021 en France. C’est certes moins que les années précédentes, mais le 19e Baromètre Expectra des salaires cadres* révèle que cette moyenne cache d’importantes disparités. Géographiques pour commencer, l’évolution des rémunérations étant nettement supérieure dans le Sud-Ouest, et donc l’Occitanie. « Deux éléments favorisent généralement les progressions de salaire : le dynamisme économique et la mobilité des cadres », explique Vincent Roiron, responsable d’Expectra Sud-Ouest. « Or, si on ne peut pas nier l’impact de la crise sanitaire, qui incite encore les entreprises comme les cadres à une certaine prudence, le marché de l’emploi ne s’est pas effondré. De plus, à Toulouse, deux phénomènes ont contribué à ce que la hausse soit plus soutenue qu’ailleurs : la mobilité forcée de certains cadres, en raison des difficultés rencontrées par une partie des entreprises, et les besoins continus sur certaines fonctions phares, restées primordiales même en période de crise. C’est la combinaison de ces deux aspects qui a clairement contribué à la croissance des rémunérations dans le Sud-Ouest, de 3,3% en 2021, soit la plus forte augmentation constatée au niveau national. »

Les recrutements repartent à la hausse

Le responsable de la région Sud-Ouest observe, en outre, que la demande des recruteurs se porte davantage sur les profils expérimentés, voire confirmés, ce qui contribue là aussi à tirer les rémunérations vers le haut. Mais celles de quels cadres plus précisément ?

Les meilleures progressions



Grâce notamment à la bonne tenue du secteur spatial, ce sont les ingénieurs études et R&D qui ont bénéficié de la plus forte revalorisation cette année dans notre région (de 8,9%, soit 43.310 euros de salaire médian annuel**), suivis des ingénieurs logistique (+6,3%, à 44.140 euros), en tête du Top 10 en France. « A l’instar des fonctions RH, très recherchées, l’ingénieur logistique a vu son rôle revalorisé pendant cette période de Covid, que ce soit en raison du dynamisme du e-commerce, et plus largement des livraisons, mais aussi de la réorganisation des flux dans de nombreuses entreprises. » Autres fonctions « chouchoutées » par les employeurs, l’ingénieur qualité, l’ingénieur BTP, le chef de projet, le risk analyst... « C’est cette fois davantage liée à la pénurie de profils, constatée depuis plusieurs années déjà, et qui ne se dément pas », commente Vincent Roiron.

Le Top 5 des salaires dans le Sud-Ouest



D’autant que le marché de l’emploi cadre est de nouveau très actif ! « Depuis la fin août, nous observons une nette reprise des recrutements, les besoins étant principalement exprimés sur des profils justifiant d’une expertise, et les postes surtout proposés en CDI. Et cela dans tous les secteurs, même si l’aéronautique reste un peu en retrait. En parallèle, le vivier local de candidats, lui, s’amenuise... » Difficile dans ces conditions de recruter, Expectra multipliant les leviers pour accompagner ses clients. Une situation qui peut se révéler en revanche très favorable aux cadres ouverts à la mobilité, en position de force pour négocier en ce moment leur rémunération... « Peut-être, mais il est essentiel de se questionner sur ses réelles motivations avant de changer de poste, d’autant que les offres portent actuellement sur des emplois durables qui requièrent un véritable engagement », met en garde Vincent Roiron. « On ne change pas d’emploi uniquement pour un salaire. »

Ingrid Lemelle

*Le baromètre des salaires Expectra est construit à partir de l’ensemble des postes pourvus par Expectra (Intérim, CDD et CDI) de profils Bac +2 à Bac +5.

**Le salaire médian divise la population en deux parts égales : une moitié gagne plus, l’autre gagne moins.

Sur la photo : Vincent Roiron, responsable d’Expectra Sud-Ouest. DR

Graphiques Baromètre Expectra des salaires cadres 2021.