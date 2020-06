À Montpellier et Toulouse, L’École supérieure de l’alternance complète ses parcours

Avec ses vingt cursus métiers, CESI École supérieure de l’alternance propose désormais des parcours de formation complets aux étudiants, depuis le Bac jusqu’au Bac +5. Implantée dans la région à Montpellier et Toulouse, l’école a en effet enrichi son offre afin de permettre à chacun de poursuivre ses études jusqu’à l’obtention d’un titre de niveau 7. Et ce, dans ses six filières. Si c’était déjà possible dans l’informatique et le numérique, ainsi que les ressources humaines, ce sera donc aussi le cas dans les filières marketing et communication digitale, qualité, sécurité, environnement, performance industrielle, et BTP.

Autre nouveauté, chacune est organisée en deux cycles : le cycle Bachelor, constitué de formations Bac +2 en deux ans, et Bac +3 en un an, et le cycle Expert, cursus de deux ans menant à un titre Bac +5. À partir de la rentrée 2020, les étudiants pourront en outre intégrer l’école à n’importe quel stade des parcours, pourvu bien sûr de justifier du niveau requis.

Enfin, CESI s’ouvre à l’apprentissage. Ses étudiants pourront donc conclure un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage avec leur entreprise d’accueil.