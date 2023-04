A Toulouse et Montpellier, CESI École d’ingénieurs veut séduire plus d’étudiants

« Nous avions un objectif de clarification de notre activité et nous voulions ancrer la marque CESI sur ce qu’elle est : une école d’ingénieurs. » C’est ainsi que Philippe Coustel, directeur du CESI Toulouse, explique la nouvelle identité. En choisissant de regrouper ses trois marques sous le nom CESI Écoles d’ingénieurs, l’idée est aussi « d’être plus compréhensible, notamment des étudiants. Nous sommes très connus du monde de l’entreprise, mais peu du grand public. » Une volonté qui se traduit également dans la nouvelle offre de formation, structurée autour de huit programmes* « qui reprennent les codes de l’enseignement supérieur. Notre communication est centrée sur l’étudiant en réflexion, afin qu’il puisse construire son orientation », affirme le directeur, qui accueille environ 800 élèves, contre 550 à 600 pour son homologue montpelliérain.

Des formations repensées

Parmi les nouveautés, le Programme Grade de Licence, qui propose un Bachelor Sciences et ingénierie. « À Toulouse, un Bachelor en Intelligence artificielle est en cours de validation pour la rentrée 2023 », ajoute Philippe Coustel. Le CESI met également l’accent sur l’international, avec une formation en anglais pour attirer davantage d’étudiants étrangers, ainsi que sur la recherche. Quinze enseignants-chercheurs seront recrutés l’an prochain dans le Sud-Ouest, autour notamment des thématiques de la mobilité ou de l’usine du futur.

Au total, CESI propose quatre diplômes d’ingénieur et trente-trois titres certifiants, du Bac +2 au Bac +6, principalement autour de l’industrie, du bâtiment, de l’informatique et du numérique, et des ressources humaines et du management.

L’établissement, au 4e rang du classement des écoles d’ingénieurs d’Occitanie de l’Usine Nouvelle, est fier d’afficher un taux de placement de ses étudiants de 90% le jour du diplôme et de 100% dans les six mois. Disposant d’une grande antériorité sur la formation continue, le CESI dispose en effet d’un important réseau d’entreprises, facilitant leur insertion.

Paul Périé

De 5500 à 7500 euros l’année.

*Programmes Grande École, Grade de Licence, Professionnel Supérieur, Mastère Spécialisé, Doctoral, Executive, Passerelles et Internationaux.

Crédit photo CESI Écoles d’ingénieurs.