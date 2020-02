CESI École d’Ingénieurs ou l’école de la liberté de choix

Fruit du rapprochement des écoles d’ingénieurs du groupe CESI, ei.cesi et exia, CESI École d’Ingénieurs propose une nouvelle offre basée sur une approche innovante : un parcours sur-mesure dont chaque élève ingénieur est invité à devenir acteur. « Il leur permet de choisir entre le statut d’étudiant ou de passer par l’apprentissage, de rester dans leur région d’origine ou de vivre dans une autre en choisissant l’un de nos 25 campus répartis dans toute la France. Ils ont également la liberté de choix entre quatre spécialités (généraliste, BTP, informatique, systèmes électriques et électroniques embarqués) ainsi que 33 options très proches des nouveaux métiers récemment apparus au sein des entreprises (le BIM maquette numérique, la robotique, la maintenance 4.0, la réalité virtuelle…) », souligne l’établissement, présent en région Occitanie à Toulouse et Montpellier.

Plus d’opportunités en apprentissage

Accessible après un Bac ou un Bac +2 scientifique ou technique, l’école propose ainsi de multiples parcours habilités par la CTI (Commission des titres d’ingénieur). La première année de cycle préparatoire est désormais commune à tous ses étudiants, qui découvrent en deuxième année l’une de ses quatre spécialités. À temps plein ou en apprentissage, ils valident leur choix définitif en troisième et quatrième années. Puis sélectionnent leurs options, parmi les 33 proposées, en dernière année. « Tout au long de ce cursus, chaque élève ingénieur bénéficie d’un suivi totalement personnalisé, adapté à ses possibilités et à ses ambitions », assure l’établissement, qui se distingue également depuis longtemps par ses méthodes de pédagogie active par problèmes et par projets.

Profitant des opportunités offertes par la Loi Avenir, l’école renforce également son offre en apprentissage. Notamment celle de ses Mastères Spécialisés. Sur le campus de Montpellier, le MS Management de projets de construction, option BIM et Maquette numérique, a par exemple été ouvert à cette voie. À Toulouse, l’école en propose cinq : le MS Manager de l’amélioration continue, option Excellence opérationnelle ou Supply chain ; le MS Management par projets, option Vision stratégique ou Transition numérique ; le MS Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement ; et enfin le MS Management de la sécurité et des risques industriels.

Ingrid Lemelle

5500 euros par an le cycle préparatoire, 7000 euros par an les trois autres années, et 12.000 euros les MS en statut étudiant

Crédit photo CESI.