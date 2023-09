C’est le nombre de formations qui font leur rentrée cette année, au sein de l’académie de Toulouse : les Bachelors professionnels Mobilité douce et intelligente (à Toulouse) et Numérique de la déconstruction (à Auch), et le Bac pro Remontée mécanique (à Bagnères-de-Bigorre).

Une rentrée « emplie de défis à relever », selon son recteur Mostafa Fourar. Conseil national de la refondation (CNR), réforme du lycée professionnel, promotion et protection des valeurs de la République, lutte contre le harcèlement (pHARe)... vont ainsi mobiliser 37.000 professeurs. Afin de « reconnaître l’importance et la charge des missions d’accompagnement et d’orientation » de ces enseignants, et plus largement de l’ensemble du personnel de l’académie, leur rémunération sera revalorisée cette année.