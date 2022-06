Tarn/Aveyron : les Masters de l’INU Champollion évoluent

Dans les domaines du droit, de la géographie, la sociologie, la psychologie, des relations internationales, des serious game... l’INU Champollion propose un panel de sept Masters, dont trois viennent d’être repositionnés à l’occasion du renouvellement de la carte des formations. Il s’agit du Master Psychologie, parcours Ergonomie et psychologie de la réadaptation (ex master Risques et environnement, parcours Ergonomie et facteurs humains) ; du Master Villes et environnement urbain, parcours Ingénierie du développement des villes petites et moyennes (ex master Gestion des territoires et développement local) ; et du Master Gestion de l’environnement, parcours Gestion de l’environnement et valorisation des ressources territoriales (ex master Gestion des territoires et développement local). L’institut, qui compte trois campus à Albi, Rodez et Castres, devrait compléter son offre de deux nouvelles spécialités à la rentrée, en histoire et biologie. Un établissement dans lequel les étudiants réussissent mieux que dans d’autres.

Selon une note du ministère de l’Enseignement supérieur, publiée en février 2021, l’INU Champollion figure en effet dans le Top 3 des universités françaises qui présentent les meilleurs taux de réussite en Master en deux ans : 78,3% de succès, soit la deuxième place. « Champollion occupe la première marche du podium, si l’on considère la valeur ajoutée, c’est-à-dire la différence entre le taux de réussite observé et le taux attendu en fonction des caractéristiques de l’établissement et de son public. »

