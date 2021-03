À l’INU Champollion, on écrit sa formation autrement

Non, les études supérieures ne se limitent pas aux métropoles régionales. Avec ses 4000 étudiants répartis sur trois campus (Albi, Rodez et Castres), l’Institut national universitaire (INU) Champollion en est la preuve. Il est par ailleurs « le seul établissement pluridisciplinaire de l’académie, avec des formations en sciences et technologies, droit et gestion, sciences humaines et sociales », souligne la directrice Christelle Farenc. Avec seize mentions de Licence, dix Licences pro, neuf Masters, auxquels se rajoute l’École d’ingénieurs Isis de Castres, spécialisée dans le domaine de la e-santé, l’INU Champollion déploie une offre très diversifiée.

La métamorphose continue

Une pluridisciplinarité qui s’explique de manière historique, avec la volonté des universités toulousaines de délocaliser certaines formations dans les villes d’Albi et de Rodez au début des années 2000, donnant naissance à l’INU en 2015. « En Master, nous sommes complémentaires de l’offre toulousaine avec des formations spécialisées, à l’image du Master Études européennes et internationales, entièrement en anglais, ou du Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux, consacré aux serious games. » Et une nouveauté à la rentrée prochaine, la création d’un Master Usage public de l’histoire.

Pour accueillir au mieux ses étudiants, l’établissement poursuit d’ailleurs sa politique de rénovation et de construction de bâtiments. « À Rodez, où nous avons 700 étudiants, nous allons rejoindre le campus de Saint-Éloi avec un nouveau bâtiment, prévu pour la rentrée 2021, qui devrait être livré au printemps 2022 en raison du confinement », indique Christelle Farenc. À Albi, siège de l’INU avec 3000 étudiants, le bâtiment de la vie étudiante a été rénové pour cette rentrée et deux autres lieux d’enseignements seront livrés en 2021.

L’Institut universitaire national Champollion accompagne par ailleurs, dans le cadre du programme PaRéO, des bacheliers et des étudiants décrocheurs afin de faciliter leur orientation ou réorientation.

Paul Périé

Crédit studio tchiz.