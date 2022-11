Histoire. Un Master inédit en Occitanie

La discipline est récente, et elle se décline dans de nombreux secteurs : média, musées, tourisme, édition…L’histoire publique se situe à la croisée de la recherche scientifique et des pratiques historiennes non académiques. Et un nouveau Master prépare précisément à cet exercice de vulgarisation historique. « Cela passe par une connaissance des publics et des conditions de consommation (médias classiques, nouveaux médias et mass medias, tourisme, activités de loisirs) en lien avec les travaux récents de sociologie », souligne l’Institut national universitaire Champollion, qui propose désormais cette spécialisation sur son campus d’Albi.

Pendant deux ans, les étudiants vont tout à la fois consolider leur culture historique et se familiariser aux usages, aux acteurs et aux consommateurs de l’histoire publique. L’objectif étant qu’ils soient ensuite en mesure de produire des contenus adaptés à divers supports (sites, blogs, podcasts, réseaux sociaux…) et publics. Un cursus accessible en formation à distance à compter de septembre 2023.