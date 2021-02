Recrutement : Eurécia cultive le sourire à Castanet-Tolosan

« La santé financière d’Eurécia est au beau fixe », déclare Pascal Grémiaux, son président fondateur. Conforté par de bons résultats financiers (une croissance de 44% sur le dernier exercice), l’éditeur de solution RH 100% web souhaite ainsi recruter 25 collaborateurs en CDI. Des développeurs Java et PHP, consultants SIRH, product owners, chargés de relations clients et d’assistance, commerciaux... qui rejoindront son nouveau « campus » situé à Castanet-Tolosan.

« Nous sommes fiers de renforcer notre ancrage local et d’offrir à nos salariés un cadre de travail très agréable. Plus que de simples bureaux, ils représentent de véritables lieux de vie qui participent pleinement à la qualité de vie au travail de chacun, qui est une priorité pour notre PME. Rejoindre Eurécia, c’est faire partie d’une équipe animée par l’enthousiasme, la confiance, l’efficacité, la convivialité et où la culture du sourire prime », souligne Pascal Grémiaux. La société ouvrira également ses portes aux étudiants : comme en 2020, une dizaine de stagiaires seront accueillis en marketing produit ou en création multimédia.

Postulez sur : www.eurecia.com/emplois