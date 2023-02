Près de Toulouse, Eurécia voit plus grand !

Business developer, développeur java, analyste qualité, consultant SIRH, consultant support, commercial, upseller... Eurécia a besoin de vous ! La PME toulousaine spécialisée dans les RH et l’expérience de vie au travail dévoile en ce début d’année de nombreux projets. A commencer par sa volonté de recruter 64 personnes en CDI au cours des prochains mois. 300 dans les trois ans à venir ! "2022 a été riche en succès avec le classement parmi le Top 250 des éditeurs de logiciels français et l’obtention pour la troisième fois consécutive du titre de Service client de l’année dans la catégorie éditeurs de logiciels, et l’entreprise continue son accélération !", nous informe l’éditeur, qui compte aujourd’hui 120 collaborateurs.

Des projets d’agrandissement

Au quotidien, chacun contribue à simplifier la gestion administrative de quelque 2700 entreprises (congés et absences, notes de frais, planning..) et à replacer les salariés au cœur de leur organisation. "La croissance d’Eurécia est avant tout une réussite collective et la preuve, s’il en fallait une, qu’un cadre de travail qui favorise le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs est vecteur de performance", déclare Pascal Grémiaux, président fondateur de l’entreprise. Depuis deux ans, tous évoluent en effet dans une vaste maison de maître du 17e siècle totalement rénovée à Castanet-Tolosan, près de Toulouse. 20.500 m2 d’espaces de travail et de vie dans lesquels chacun pourrait toutefois se sentir rapidement à l’étroit. "D’où notre volonté d’agrandir le campus pour être certes en mesure d’y accueillir nos futures nombreuses recrues, mais également pour continuer à développer ce lieu de travail unique en France qui allie modernité industrielle et ancrage toulousain. Notre objectif est de rester à Castanet-Tolosan, mais nous évaluons d’autres possibilités" indique Pascal Grémiaux.

La PME invitera ses nouveaux salariés, et la dizaine d’alternants et de stagiaires qui rejoindront ses équipes, à s’engager dans projet collectif intitulé « Impact ». Lancé en 2022, iI vise à étendre et valoriser les actions qu’elle mène en matière de Responsabilité sociétale des entreprises. Trois champs d’action sont investis : l’humain, avec l’ambition de développer l’expérience collaborateur, l’environnemental, visant à réduire au maximum son impact énergétique, et le sociétal avec l’ouverture vers l’extérieur à des communautés et l’aide au développement local. "Nous souhaitons embarquer dans cette aventure de cœur et de sens toutes nos parties prenantes pour grandir et nous développer ensemble tant sur le plan individuel que collectif", conclut Pascal Grémiaux. Eurécia vise une croissance de son chiffre d’affaires de 30%,

Ingrid Lemelle

Crédit photo Eurécia.