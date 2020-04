RH : trois modules de formation gratuits pendant le confinement

« Droit social : relations individuelles », pour savoir gérer les situations complexes et spécifiques, « Management du changement », pour définir la fonction RH dans ce contexte particulier, et « Responsabilité sociale et éthique », pour mettre en œuvre et pérenniser une démarche RSE. Tels sont les objectifs des trois modules de formation que le Groupe IGS propose gratuitement, et à distance, pendant cette période de confinement.

Une façon de faire connaître sa nouvelle offre de « Digital learning accompagné » qui combine enseignements à distance de modules et blocs de compétences certifiants (éligibles au CPF), parcours à la carte axé sur quelques modules ou l’obtention d’un titre, échange avec d’autres participants, et suivi personnalisé par un coach.

À partir du 5 mai, le titre de Responsable en management et direction des ressources humaines (Bac+5, niveau 7) sera la première des formations du groupe à être accessible 100% en ligne. Il sera suivi à l’automne du titre de Responsable de la gestion des des ressources humaines (Bac+4).