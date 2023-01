L’alternance a enfin la classe en Occitanie !

Hier taxée de « voie de garage », l’alternance connaît un essor fulgurant ! En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes en effet de plus en plus nombreux à jongler entre études et travail. Dans l’artisanat, l’industrie ou le BTP, des secteurs rompus à l’exercice depuis longtemps, mais aussi les services financiers des grands groupes, les open spaces des start-ups, les bureaux d’études des entreprises de conseil…

Désormais, les alternants sont partout ! Et ils évoluent à tous les niveaux !

Les raisons d’un tel engouement sont multiples, mais la principale reste l’efficacité du modèle. « Rien de tel que d’apprendre en faisant ! », répètent depuis des décennies ses fervents défenseurs. « Rien de mieux pour assurer ses premiers pas dans la vie active », témoignent chaque année les enquêtes d’insertion des jeunes diplômés. « Rien de moins pour staffer mes équipes juniors », déclare un nombre grandissant de recruteurs.

Alors, demain tous alternants ?

La croissance exponentielle des programmes laisse pour le moins présager un ancrage durable du système dans le paysage de la formation. Il pourrait même devenir un passage obligé dans certains cursus de niveaux 6 et 7, les plus fortes progressions d’apprentis étant enregistrées en Licences et Masters (leur nombre a été multiplié par sept, entre 2011 et 2021, en Occitanie).

Ces dernières années, la très nette augmentation du nombre de contrats signés (+ 35% en 2021, pour les seuls apprentis de la région) témoigne également d’une forme d’acculturation des entreprises à la formation des jeunes. Certaines deviennent même tellement « accros » qu’elles ouvrent leur propre Centre de formation d’apprentis…

L’alternance, comme tous les autres contrats de travail, reste et restera néanmoins soumise aux aléas économiques. Son évolution suivra donc les fluctuations du marché de l’emploi. Et si demain est incertain, aujourd’hui, l’offre est pléthorique. Alors saisissez-la !

Ingrid Lemelle

Rédactrice en chef de ToulEmploi

