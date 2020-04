« Experts restez connecté(e) à votre projet professionnel » est le thème du forum virtuel organisé, du 14 au 30 avril par TBS.

Pendant 15 jours étudiants et actifs (salarié, demandeur d’emploi, dirigeant) pourront échanger avec les responsables pédagogiques de ses programmes Mastère Spécialisé : Manager de structures sanitaires et sociales, Marketing et commercial dans les industries de santé, Achats et supply chain... Management juridique des affaires, de l’innovation technologique... Expert en audit interne et contrôle de gestion expert en banque et ingénierie financière, en ressources humaines...

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en ligne en précisant le programme sur lequel elles souhaitent obtenir des informations. Elles recevront ensuite une invitation pour un rendez-vous à distance et un lien de connexion.

Pour s’inscrire, cliquez ici