Depuis Toulouse, Outwave surfe sur la vague du changement !

Et de trois ! Quatre ans après avoir créé sa première société, Feelinks (spécialisée dans le recrutement événementiel), Vincent Furlan lance sa troisième entreprise : Outwave. « Nous accompagnions déjà les candidats dans l’évolution de leur carrière, au travers notamment de My Recruitment Agency, mais avec Outwave, nous allons aller plus loin », indique le jeune entrepreneur, qui vient donc d’officialiser le lancement de cette nouvelle entité spécialisée dans l’accompagnement professionnel. L’aboutissement d’une année de réflexion.

Un collectif complémentaire

« L’idée a émergé au printemps 2020, lorsque l’un de nos clients nous a sollicité pour l’accompagner dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi. Puis elle s’est affinée au gré d’échanges avec d’autres pros, la volonté étant bien sûr de pouvoir apporter une réponse aux problématiques et questionnements que la crise sanitaire a fait émerger, mais aussi de nous positionner différemment », explique Vincent Furlan. Avec le concours de sa collaboratrice, Laura Nicoules, de Suzanne Hyronde, jusqu’alors coach indépendante, et de Margaux Piantoni, avocate spécialisée en droit social, il élabore ainsi l’offre d’OutWave. « Nous proposons des prestations de coaching, individuel ou collectif, à l’attention des dirigeants, des managers et des équipes. Des bilans de compétences également, dans le cadre de reclassements qui peuvent être là aussi individuels ou collectifs, ou encore déclenchés l’initiative de particuliers qui souhaitent engager une réflexion sur leur carrière. Et cela sur toute la France », détaille Suzanne Hyronde, qui va prendre la direction de l’entreprise.

Des prestations somme toute classiques, mais auxquelles Outwave souhaite apporter « sa touche ». « On veut casser les codes des coachs inaccessibles, favoriser de nouvelles approches comme celle du co-développement, aller au-delà des compétences pour laisser sa place aux soft skills, aider ceux que nous accompagnons à se connaître vraiment... Bref, on espère apporter un vent de fraîcheur à l’univers de l’outplacement », souligne Vincent Furlan. Un état d’esprit que le site de l’entreprise, original et décalé, illustre assez bien. Une approche qui semble avoir réussi au Toulousain qui enrichit aujourd’hui son offre d’une activité complémentaire à celles de ses deux premières sociétés. Il s’apprête d’ailleurs à emménager dans de nouveau locaux, dans le quartier Jeanne d’Arc. Un espace plus grand pour pouvoir accueillir la vingtaine de salariés que compte désormais son groupe qui vise les 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

Ingrid Lemelle

Sur la photo (de gauche à droite : Vincent Furlan, Laura Nicoules et Suzanne Hyronde.