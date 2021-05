A Toulouse, My Recruitment Agency recherche cinq consultants !

« Nous nous sommes beaucoup battus, et le résultat est payant », se félicite Vincent Furlan, dirigeant fondateur de My Recruitment Agency. Comme tous les cabinets de recrutement, la start-up toulousaine a en effet été fortement impactée par la crise sanitaire, mais elle a su s’adapter et se diversifier. « Nous avons gagné de nouveaux clients dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la défense... et cela nous a permis de renouer avec la croissance, » Pour preuve, la société, qui compte aujourd’hui douze salariés, souhaite intégrer rapidement cinq consultants.

« Deux postes sont ouverts sur les métiers de la tech et de l’ingénierie industrielles, un sur ceux de l’IT, un autre sur les fonctions commerciales et marketing et un sur les métiers de la finance. Nous recherchons des profils issus de cabinets de recrutement ou de sociétés de services de type ESN. Des personnes possédant des aptitudes commerciales et un esprit entrepreneurial pour s’inscrire dans notre dynamique de start-up. Nous continuons à nous développer sur chacune de nos activités, ce qui peut permettre à nos collaborateurs d’évoluer rapidement sur des fonctions managériales », assure le jeune dirigeant.

Pour postuler : team@myrecruitment-agency.com