Alternance #6. Comment se démarquer en entretien ?

Clémentine Liberge, vous êtes consultante à l’Apec de Toulouse, la recherche d’un contrat en alternance diffère-t-elle beaucoup d’une recherche d’emploi ?

Pas du tout, et c’est vraiment un point sur lequel nous attirons l’attention des jeunes. Il y a d’autant moins de différence que, sur la plupart des jobboards, les contrats en alternance sont publiés avec les autres offres d’emploi. Nous incitons d’ailleurs les jeunes à étudier aussi les postes ouverts aux juniors, et à ne pas hésiter à y candidater en tant qu’alternant. Aujourd’hui, les entreprises rencontrent en effet de telles difficultés de recrutement que certaines sont prêtes à assouplir leurs critères et à accueillir des alternants sur des postes qu’elles destinaient à des jeunes diplômés sortis d’études.

À quels aspects les recruteurs sont-ils particulièrement sensibles lorsqu’ils étudient la candidature d’un alternant ?

Dans le cas que je viens d’évoquer, ils seront sensibles aux arguments avancés par le jeune, au fait qu’il se soit bien renseigné sur les activités de l’entreprise, qu’il ait bien analysé les besoins, qu’il soit force de propositions… en bref, qu’il soit convaincant ! Dans tous les cas, comme pour toute candidature, il faut aussi soigner bien sûr la rédaction de sa lettre de motivation, sa syntaxe, l’orthographe… et mettre en avant son savoir-être et ses expériences. La plupart des jeunes étudiants que nous accompagnons ont fait des stages, et beaucoup ont des jobs « alimentaires » en parallèle de leurs études. Les recruteurs sont sensibles à cette valeur « sueur » qui témoigne, entre autres, de leur capacité à s’organiser pour mener de front formation et travail.

Quels sont les secteurs/métiers qui se révèlent les plus dynamiques en ce moment en Occitanie pour les candidats à l’alternance ?

Ils sont nombreux, même si l’emploi cadre est traditionnellement concentré dans l’informatique, l’ingénierie et la R&D, ainsi que les fonctions commerciales en Occitanie. Les métiers de développeur ou de gestionnaire de projet informatique sont donc très porteurs, mais c’est aussi le cas dans la comptabilité, le développement commercial… En alternance, comme pour décrocher leur premier emploi, les jeunes bénéficient actuellement d’un contexte très favorable.

L’Apec accompagne justement les jeunes dans leurs recherches de poste, quels services leur proposez-vous ?

Nous accompagnons en effet les jeunes diplômés, Bac +3 et plus, dans le cadre d’un dispositif intitulé « Objectif premier emploi », qui vise à les aider à améliorer leur stratégie, mais aussi d’ateliers collectifs thématiques (travailler sa lettre de motivation, son réseau…) et d’entretiens individuels. Et là encore, ça va très vite ! Ils obtiennent leurs premiers rendez-vous en quinze jours à peine !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo DR.