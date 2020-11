À l’Institut catholique de Toulouse, on revoit tout en bloc

« Nous ne proposons pas de nouvelles formations, mais il y a un changement majeur au niveau de la Faculté de Lettres », explique Thomas Recoing, directeur de la communication de l’Institut catholique de Toulouse. Cet établissement accueille chaque année environ 3700 étudiants, dont 2000 sur des formations conduisant à des diplômes d’État, au sein de la Faculté de Droit et de celle de Lettres et sciences humaines. « L’ensemble des Licences et Masters délivré au sein de la cette dernière a été réorganisé en blocs de compétences, pour être en conformité avec les consignes du ministère », précise Thomas Recoing.

Des bâtiments rénovés

Les premières années suivent donc désormais trois quarts de cours spécifiques à leur filière et 25% de cours transversaux (culture générale, français…) qui doivent leur permettre d’être « employables plus facilement ». Sept Licences et trois Masters sont concernés, comme la Licence européenne de Communication et d’information, la Licence Langues étrangères appliquées ou la Licence Histoire. À leur entrée, l’ICT demande aux étudiants deux certifications : une en langue et le Certificat Voltaire en français. La Faculté de Droit, dont les diplômes sont délivrés par l’UT1 Capitole, suivra certainement le même chemin dans les années qui viennent, en cohérence avec l’université. Elle propose deux parcours : Culture juridique et Droit et sciences politiques.

Situé dans des locaux rue de la Fonderie, dans le quartier des Carmes, l’Institut catholique de Toulouse dispose d’un environnement de travail particulièrement agréable, qu’il cherche encore à améliorer depuis début 2020. Sept millions d’euros vont ainsi être investis sur cinq ans afin de rénover les bâtiments classés au titre des monuments historiques. « Nous avons entamé un travail d’accessibilité. Deux étages, en partie désaffectés ou réservés à des bureaux, vont être transformés en espace de travail collaboratif pour les étudiants. Les locaux de la vie étudiante et la bibliothèque vont aussi faire peau neuve, le tout d’ici à janvier 2021 », indique Thomas Recoing.

Paul Périé

Entre 3200 et 6000 euros l’année pour les trois années de Licence

Crédit photo : Service Communication ICT.