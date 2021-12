Comment l’IEP de Toulouse va-t-il devenir un « Sciences po de classe mondiale » ?

Éric Darras, vous êtes le nouveau directeur de Sciences Po Toulouse, quelles sont les spécificités de votre école ?

L’accent mis sur les relations internationales avec trois parcours sur lesquels nous avons été pionniers (Développement et solidarité internationale, Affaires internationales et stratégie d’entreprise, Relations Internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise) compte parmi nos spécificités. Nous avons également créé, il y a deux ans, un double diplôme avec l’Insa, sur lequel nous avons été précurseurs, mais qui inspire aujourd’hui les autres IEP. Ses étudiants reçoivent en six ans la formation complète de l’Insa Toulouse et celle de Sciences Po Toulouse. Nous entendons doubler les effectifs de ce double diplôme, qui connaît un succès colossal.

Vous évoquiez l’international, qu’en est-il de ce sujet ?

Nous comptons déjà plus d’une centaine de partenariats avec des universités étrangères. Nous souhaitons en créer d’autres avec des universités anglophones de prestige. Nous avons également pour projet de proposer des parcours complets en anglais.

Quels sont vos projets ?

Fort du succès de notre partenariat avec l’Insa, nous souhaitons développer des certificats et des parcours avec d’autres grandes écoles. Nous envisageons par exemple de travailler avec UPS autour de la santé. L’idée est de se baser sur le meilleur de la recherche pour initier des projets communs, voire des parcours, au plus haut niveau mondial. Nous entendons monter en gamme sur l’internationalisation et l’interdisciplinarité afin de proposer un Sciences po de classe mondiale pour la deuxième ville étudiante de France, en s’appuyant sur la recherche toulousaine et les sujets à la pointe que sont notamment l’IA ou la blockchain.

Qu’est-il de vos projets immobiliers ?

Nous allons enfin nous installer à la Manufacture des Tabacs le 3 janvier 2022, après vingt ans d’attente. Ce déménagement va donner également un nouvel élan à notre vénérable institution âgée de 75 ans. Nous allons désormais disposer de 4300 m2 de locaux. Toutes les salles de cours seront dotées de matériels modernes et interactifs. Nous devons entrer dans les grands défis du troisième millénaire, transition écologique et inclusion, tout ce qui relève des transformations de la société et cette nouvelle implantation va nous y aider.

Propos recueillis par Louise Lané

Sur la photo : Sciences Po Toulouse devrait quitter ses locaux rue des Puits Creusés en janvier 2022 pour s’installer à la Manufature des Tabacs. Photo Sciences Po Toulouse.