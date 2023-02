Pour Portail régional Occitanie formation illettrisme et langue française. Une plateforme qui complète les actions menées par le réseau des Centres Ressources illettrisme, en apportant aux professionnels des solutions pour l’accompagnement des publics souhaitant renforcer leurs savoirs de base ou accéder à l’apprentissage de la langue française.

Pour en savoir plus sur les contenus et les fonctionnalités de Profil, se familiariser au moteur de recherche permettant d’accéder aux formations, ainsi qu’à la cartographie de l’offre linguistique et d’accès aux savoirs de base en Occitanie, le CarifOref organisera prochainement une visioconférence. Elle se déroulera le mercredi 8 mars, de 11h à 12h.

Pour participer, cliquez ici