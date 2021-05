A Toulouse, Vitesco Technologies mise sur la jeunesse

Filiale du groupe Continental, Vitesco Technologies est en train de prendre son indépendance. Et la société, qui emploie mille collaborateurs à Toulouse, a choisi de miser sur la jeunesse. Elle va ainsi recruter 80 stagiaires et environ 60 apprentis en 2021. « 40% des personnes que nous intégrons ont déjà moins de trente ans. Mais nous avons conscience que les jeunes sont dans une situation difficile dans ce contexte de crise sanitaire et économique, et c’est pourquoi nous avons choisi d’accentuer ces recrutements », note Aurore Breton, head of talent management France de la société.

Les postes à pourvoir sont dans le domaine de la technique - automatique, mécanique, IA, Big Data, électrification – mais aussi dans les services supports de la société (comptabilité, RH...). « Nous nous adressons à différents profils, pas uniquement à des Masters 2, même si nous avons des relations privilégiées avec plusieurs écoles d’ingénieurs de Toulouse (INSA, Enseeiht...). » Vitesco Technologies souhaite que ses futurs salariés adhèrent à ses valeurs : être passionné, partenaire et pionnier.

Pour candidater : www.vitesco-technologies.com