Occitanie. Propulsez votre carrière avec Vitesco Technologies !

L’équipementier automobile est l’un des principaux fournisseurs internationaux de technologies de propulsion et de solutions d’électrification pour véhicules électriques, hybrides et à combustion interne (voiture, mais aussi deux-roues). Vitesco Technologies adresse des clients à l’international, le groupe allemand comptant une cinquantaine de sites à travers le monde.

De nombreux postes en alternance

Trois se trouvent en Occitanie. À Toulouse, son siège français, ainsi que Foix et Boussens, où sont implantées ses usines. C’est principalement dans l’agglomération toulousaine qu’il prévoit de recruter cette année. « Nos services R&D et nos fonctions supports doivent être renforcés, avec de nombreuses compétences recherchées en : développement logiciel, intelligence artificielle, électronique, électrification, qualité, méthodes et industrialisation, contrôle de gestion… », liste Jérémy Renou, talent acquisition de l’entreprise.

En CDI (60 postes prévus), CDD (10 postes) et alternance. Vitesco Technologies programme ainsi l’embauche d’une centaine de personnes. « 53 postes seront ouverts en alternance, depuis le niveau Bac pro jusqu’au diplôme d’ingénieur. C’est l’opportunité pour nous de former à nos spécificités métiers, en constante évolution. De nous enrichir également de leur regard sur la mobilité. Et, nous l’espérons, de pouvoir concrétiser ensuite des embauches, en France ou ailleurs… »

Ingrid Lemelle

