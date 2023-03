Occitanie. Avec Vitesco Technologies, façonnez l’avenir de la mobilité propre

Fournisseur de technologies de groupes motopropulseurs et de solutions de mobilité électrique, Vitesco Technologies France va ouvrir 51 postes en CDI cette année : 41 sur son site de Toulouse, où se situe son siège, et dix dans ses usines de Foix et Boussens, dans les domaines de la maintenance, de la logistique, de la production industrielle et de la gestion de la qualité.

En CDI, et aussi (beaucoup) en alternance !

À Toulouse, les offres d’emploi sont à pourvoir dans divers services techniques tels que l’électronique de puissance, l’architecture système, la cybersécurité, mais aussi sur des fonctions supports telles que la comptabilité ou la vente. Engagé dans une politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Vitesco Technologies souhaite également renforcer ses équipes en recrutant des spécialistes du cycle de vie des produits et de l’éco design.

« L’enjeu de notre recrutement est de façonner l’avenir de la mobilité propre dès maintenant. Les collaborateurs qui nous rejoignent mettent au point des technologies de pointe. Nous proposons divers postes pour des pionniers passionnés au sein d’une organisation mondiale », explique Eric Afonso, le responsable du recrutement ajoutant que Vitesco Technologies lance aussi sa campagne de recrutement en alternance. En 2022, 37% des personnes embauchées par Vitesco Technologies France avaient moins de 30 ans, et cette année, 74 alternants rejoindront les rangs des équipes réparties sur ses trois sites.

