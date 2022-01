A Castanet-Tolosan, on conjugue performance et bien-être... avec vous ?

Bienveillante, conviviale, innovante... Invités à témoigner dans une vidéo, les collaborateurs de l’éditeur de solutions RH ne tarissent pas d’éloges sur leur société. Le nouveau campus d’Eurécia, inauguré il y a quelques mois à Castanet-Tolosan, contribue certainement à leur enthousiasme. « Il traduit notre volonté d’améliorer l’expérience collaborateur en favorisant le bien-être et l’épanouissement de chacun au travail. C’est un véritable lieu de vie dans lequel les salariés peuvent se ressourcer grâce aux nombreuses activités ludiques et créatives qui sont proposées : ruches, tables de pique-nique, potager, terrain de pétanque, organisation de conférences inspirantes... », déclare Louise Robitail, leur DRH. L’ancienne bâtisse, totalement rénovée, s’étend sur une superficie de 20.500 m2 implantés au cœur d’un parc en bordure du canal du Midi. Un espace qui allie donc performance et bien-être. A l’image de l’objectif des solutions proposées par l’éditeur.

Plus d’embauches en 2022

Créée en 2006 par Pascal Grémiaux, Eurécia se positionne certes comme le « trait d’union entre salariés, managers et direction pour les aider à améliorer la performance économique de l’entreprise et le bien-être des salariés ». Ses 120 collaborateurs proposent des systèmes d’information de gestion des ressources humaines 100% web, composés de modules thématiques : administration du personnel, gestion des talents, engagement et épanouissement. Une offre qui séduit désormais plus de 2000 clients dans plus de soixante pays. Le succès de l’entreprise s’est traduit par une nouvelle croissance l’année dernière : un CA en hausse de 25%, l’embauche de 25 personnes supplémentaires, ou encore l’obtention pour la deuxième année consécutive du titre du Service client de l’année (Viséo Customer Insight).

Pour 2022, les ambitions sont revues à la hausse. Ce sont en effet 40 recrutements en CDI qui sont programmés au cours des prochains mois. Les profils de développeurs Java et PHP, consultants SIRH, business developpers et des commerciaux sont particulièrement recherchés par la PME. « Au-delà de leurs compétences techniques, nous recherchons des candidats qui soient guidés par la performance, l’empathie et la bienveillance », souligne Louise Robitail, La société souhaite enfin accueillir de nouveau une dizaine de stagiaires cette année.

Ingrid Lemelle

Pour postuler, cliquez ici

Photo Eurécia DR.