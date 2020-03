Nom de la méthode élaborée par le cabinet montpelliérain Florian Mantione Institut. P pour performance, C pour compétences ,et M3 pour motivations, management et moyens. L’ensemble mis au service de recrutements réussis.

Une formule présentée lors d’un webinar organisé en partenariat avec La Mêlée, le 27 mars dernier, l’institut ayant initié un cycle de rendez-vous pour aider les entreprises à préparer la sortie de crise. Depuis le 24 mars et jusqu’au 24 avril, l’équipe propose ainsi, tous les mardis et vendredis de 11h30 à 12h30, des formations en ligne gratuites sur le management.

Au programme : « Le management selon Napoléon » , « Comment faire grandir vos collaborateurs ? », « Recruter des vendeurs... qui vendent ! », « Conduite et animation de réunions », « Motiver son équipe »...

