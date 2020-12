L’Apec organise un salon de recrutement 100% digital !

Contraintes sanitaires obligent, l’Apec a dû annuler une partie de ses salons Compétences Cadres en 2020, parmi lesquels celui de Toulouse. L’agence pour l’emploi des cadres va néanmoins donner aux candidats l’occasion d’échanger directement avec les recruteurs, ce vendredi 11 décembre, lors d’une édition 100% digitale. Un salon national qui réunira plus de 70 exposants et plusieurs centaines de postes, dont une partie situés en Occitanie. C’est le cas notamment de : Altersis, Bobions & Joanin, Cerfrance, Experis, Foncia, Hauban, Ruag Defence France...

Des opportunités à découvrir dès maintenant, les candidats étant invités à consulter les « profils » des exposants et leurs postes sur la plateforme dédiée, et à solliciter un rendez-vous avec les recruteurs de leur choix. « L’organisation est identique à celle de nos salons classiques, c’est-à-dire que nous conseillons aux cadres de s’inscrire le plus tôt possible, et de déposer leur CV, notre outil de matching permettant de croiser les opportunités d’emploi avec les profils et ainsi, d’optimiser la qualité et la pertinence des contacts entre recruteur et candidat », rappelle le délégué régional de l’Apec, Jean-Sébastien Fiorenzo.

Des web ateliers toute la journée

Ceux qui veulent bénéficier de conseils et se préparer peuvent également prendre rendez-vous dès aujourd’hui avec un consultant de l’Apec, toutes les agences étant mobilisées en amont de l’évènement. Des consultants qui seront également connectés le jour J pour apporter un éclairage aux cadres et aux jeunes diplômés qui en feront la demande. Comme sur les salons « physiques », des ateliers sont aussi programmés tout au long de la journée.

Sept thèmes ont été retenus et feront l’objet de visio de 45 minutes organisées entre 9h et 18h : la candidature spontanée, CV les bonnes pratiques, jeunes diplômés, l’entretien de recrutement, la reconversion professionnelle, se rendre visible, et les réseaux sociaux. Plusieurs exposants animeront eux aussi des ateliers afin de présenter leurs métiers ou services. Parmi eux, notons celui de Domitys (qui recrute en Occitanie) ou des sociétés de portage salarial Links et ITG. Des web ateliers auxquels il est, là encore, conseillé de s’inscrire en amont. Chacun des candidats recevra ensuite son planning personnalisé !

Ingrid Lemelle



Pour s’inscrire, cliquez ici