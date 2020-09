L’Apec et Transitions Pro Occitanie renforcent leur collaboration au bénéfice des cadres

Il s’agit d’une première en France. Et elle s’est déroulée dans l’agence toulousaine de l’Apec, ce vendredi 4 septembre dernier. L’Association pour l’emploi des cadres a alors contractualisé une première convention de partenariat nationale avec une commission paritaire interprofessionnelle régionale : Transitions Pro (ex-Fongecif) Occitanie. Une collaboration qui vise à optimiser les démarches d’évolution et de transition professionnelles des cadres, en accélérant notamment le déploiement d’actions communes sur l’ensemble du territoire.

"La crise invite les salariés à se réinventer"

La poursuite d’un travail initié en 2015, a tenu a rappelé le délégué régional de l’Apec, Jean-Sébastien Fiorenzo, Christine Vo Van, directrice générale de Transitions Pro Occitanie, soulignant pour sa part la complémentarité des équipes. « La qualité de l’accompagnement des consultants, combinée à notre ingénierie en matière de financement et de formation, permet de sécuriser les parcours des cadres, qu’ils s’inscrivent dans un Projet de transition professionnelle (PTP), que nous leur conseillons vivement de faire précéder d’un Conseil en évolution professionnelle même si ce n’est pas obligatoire, ou qu’ils souhaitent bénéficier du nouveau droit au bénéfice de l’assurance chômage pour les salariés démissionnaires. » Une collaboration que le président de Transitions Pro Occitanie juge précieuse dans le contexte actuel : « Si les entreprises doivent se réinventer, la crise que nous traversons invite également les salariés à se réinventer, et notamment les cadres », a ainsi déclaré Eric Peytavin.

De fait, les demandes de conseils et de financement pourraient fortement augmenter au cours des prochains mois. L’Apec s’y prépare. « Nous sommes en train de réactualiser les intentions d’embauches recueillies dans le cadre de notre enquête annuelle pour mesurer l’impact sur les projets de recrutement, et nous en profitons pour interroger les cadres en activité et les jeunes diplômés sur leur mobilité », a indiqué Gilles Gateau, le nouveau directeur général de l’Apec ayant fait le déplacement à Toulouse.

Mobilité choisie ou forcée, la crise actuelle va dans tous les cas entraîner des changements. Pour les cadres, ainsi que pour ceux qui les accompagnent dans leurs projets.

Ingrid Lemelle

Légende photo : Depuis le début 2020, Transitions Pro Occitanie a validé 500 dossiers de salariés démissionnaires, qui pourront ainsi percevoir l’allocation chômage. Photo Contrastwerkstatt.