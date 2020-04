Compte tenu de la crise sanitaire, le forum alternance de Toulouse School of Management a été annulé au profit d’une édition dématérialisée cette année.

Depuis le 3 avril, tous les candidats désireux de postuler auprès des entreprises partenaires de l’école peuvent s’inscrire. Ils recevront ensuite par mail la liste des entreprises participantes, avec le détail des profils recherchés, des formations visées et le nombre d’offres proposées. Et pourront ainsi finaliser leurs CV et lettres de motivation, qu’ils adresseront aux entreprises de leur choix via un formulaire en ligne, du 9 au 16 avril.

Les entreprises à la recherche d’alternants pour la rentrée 2020 peuvent encore participer à ce forum 100% online.

Pour participer, candidats et entreprises ont rendez-vous sur www.tsm-connect.fr