TSM : il est encore temps de candidater en alternance !

RH, contrôle de gestion, audit, achats, marketing, banque, QSE, RSE, commerce, distribution, innovation... autant de filières que la Toulouse School of Management (TSM) ouvre chaque année à quelque 200 alternants en Licence ou Master. L’école de management, composante de l’Université Toulouse 1 Capitole, propose ainsi 33 formations en contrats de professionnalisation et/ou d’apprentissage. « Nous en ouvrirons peut-être deux de plus en apprentissage à la rentrée », indique Julien Grobert, chargé de mission Formation continue et alternance de TSM. Une évolution soutenue par la libéralisation du marché de l’apprentissage, mais aussi l’engouement que suscite son offre.

La clôture des candidatures reportée pour certains cursus

« Nous avons un noyau dur de grands groupes et PME qui accueillent régulièrement nos étudiants, telles Airbus, Thalès, Safran, Tisséo... Et comptons, chaque année, de nouvelles structures », note Peggy Prignot-Maman, responsable du service des relations entreprises. Si l’établissement ne possède pas encore de CFA propre, il a mis en place des partenariats avec des organismes spécialisés : le Centre de formation de la profession bancaire, B2M, l’Afso, l’Institut catholique de Toulouse... « Chacun possède une véritable expertise dans son domaine, ce qui, couplée à nos formations reconnues par l’État et notre centre de recherche, contribue à la qualité de nos enseignements », souligne Julien Grobert. « Notre grande proximité avec les entreprises, qui interviennent pour certaines dans nos cours, est également un aspect très apprécié des recruteurs », ajoute Peggy Prignot-Maman. La sélectivité des candidats également. Si l’étudiant doit convaincre l’entreprise avec laquelle il va signer son contrat, il doit certes avant tout justifier d’un bon dossier académique pour espérer intégrer TSM. Et faire acte de candidature !

Si la crise sanitaire que nous vivons actuellement à contraint Toulouse School of Management d’annuler son traditionnel Forum de l’alternance (l’école réfléchit à le reporter, peut-être sous d’autres modalités), elle offre dans le même temps l’opportunité aux candidats de pouvoir encore s’inscrire à certains cursus, un préalable pour pouvoir être mis ensuite en relation avec des recruteurs. Selon la formation visée, ils peuvent en effet encore saisir votre candidature sur la plateforme de l’établissement soit directement sur le site de l’un de ses partenaires.

Ingrid Lemelle

Crédit photo TSM.