Le jeudi 24 mars, l’académie de Toulouse organise un job dating afin de recruter des personnels enseignants contractuels dans le 2nd degré. Cet événement, qui se déroulera de 14h à 17h au rectorat (75 rue Saint-Roch, à Toulouse), vise à pourvoir de nombreux postes dans dans les disciplines suivantes : anglais, économie et gestion, lettres modernes, lettres, histoire, géographie, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, physique chimie, sciences et technologies industrielles...

Pour chaque discipline, un inspecteur de la discipline et un responsable RH recevront les candidats pour répondre à leurs questions et les informer sur les différents postes à pourvoir.

Les candidats pourront déposer leur CV à l’issue des rencontres.

Sur inscription ici