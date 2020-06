Tandis que le gouvernement a annoncé récemment des mesures d’urgence pour stimuler le recrutement d’apprentis (aide à l’embauche de 8000 euros pour les 18/30 ans et de 5000 euros pour les mineurs), la Chambre de métiers et de l’artisanat France a décidé de créer une « Garantie Apprentissage » post Covid-19.

« Un pacte de confiance dans le temps, qui modifie les règles habituelles du contrat d’apprentissage en cette période de crise sanitaire et économique. Elle assure à tous les jeunes, leurs familles et les entreprises, la possibilité de conclure dès maintenant un contrat d’apprentissage, tout en permettant d’en décaler la prise d’effet si l’entreprise accueillante n’est plus en mesure d’assurer la formation de l’apprenant », explique dans un communiqué la CMA France.

Entre autres mesures, la création d’une aide exceptionnelle pour soutenir financièrement les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent recruter un apprenti et celles qui souhaitent maintenir les apprentis dans leurs effectifs.