GB bétonne ses équipes en Haute-Garonne et dans le le Tarn-et-Garonne

« Les métiers que nous recrutons le plus souvent sont ceux de coffreur bancheur, menuisier et poseur en menuiserie, étancheur, chef d’équipe et de chantier, conducteur de travaux gros-œuvre et étanchéité, ou encore chargé d’études de prix », informe la DRH du groupe GBMP, Emmanuelle Céron. Soit 80 embauches en CDI cette année, à Launaguet ou Tournefeuille en Haute-Garonne, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne (Moissac et Castelsarrasin).

Le premier groupe indépendant de BTP occitan va également continuer à recruter en alternance. « Nous recherchons dix étudiants en Licence professionnelle et en dernière année d’école d’ingénieur en conduite de travaux, études de prix, méthodes et pour nos fonctions support (administratif, RH, informatique…). Et nous allons intégrer huit à dix jeunes sur nos chantiers en formation de coffreur bancheur, maçon, étancheur, chef d’équipe… »

Postulez sur : groupegb-career.talent-soft.com

