En Occitanie, Purple Campus continue à monter en compétences

Deuxième formateur de la région, après l’Éducation nationale, Purple Campus réunit désormais l’ensemble des sites de formation du réseau des Chambres de commerce et d’industrie. Née en janvier 2021 de la fusion des dix-sept sites d’apprentissage et de formation continue des CCI d’Occitanie, l’entité propose aujourd’hui plus d’une centaine de diplômes ou titres (du CAP au diplôme d’ingénieur) dans treize filières. Les métiers du commerce, de la distribution et de la vente, ainsi que du management, des RH et de la paie sont les plus représentés, en lien avec les attentes des entreprises des territoires. Et Purple Campus de continuer à répondre à ces besoins, sept des vingt-trois formations lancées en 2021 préparant à ces fonctions, notamment aux niveaux postbac.

86% de taux de réussite

À Narbonne, le Bac +2 Assistant de direction/Manager et le BTS Négociation et digitalisation de la relation client viennent ainsi de faire leur rentrée. Ce dernier BTS a également été lancé à Cahors, tandis que le campus de Perpignan a ouvert celui de Gestion de la PME et le Bachelor Responsable de la distribution. Enfin, à Montpellier, c’est la Licence 3 Gestion des ressources humaines et gestion de la paie qui est venue enrichir le panel des cursus. Une formation accessible avec un diplôme de niveau 5 dans les domaines de l’assistanat comptable, de gestion, de direction...

La dynamique initiée par le lancement de la nouvelle structure se poursuit donc. Et les résultats sont encourageants. Sur l’ensemble de ses sites et de ses formations, le réseau affiche un taux de réussite aux examens de 86%, pour la session 2020-2021. Et 74% des jeunes sont en emploi dans les six mois qui suivent leur diplôme.

De quoi combler les apprentis, comme les entreprises qui les accueillent. Selon une récente enquête, plus de 80% d’entre eux se déclarent satisfaits.

Ingrid Lemelle

Photo Purple Campus.