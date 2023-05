En Occitanie, Au Boulot diversifie les opportunités

Société spécialisée dans le recrutement en intérim, CDD et CDI, Au Boulot continue à gagner du terrain dans le sud-ouest. Depuis deux ans, ses sept agences accompagnent en effet la forte reprise du marché du travail et, en plus leurs marchés traditionnels (métallurgie, bureaux d’études, BTP…), l’entreprise en a développé de nouveaux. « Nous avons tout particulièrement ciblé l’aéronautique, la santé et l’énergie, et nous investissons beaucoup dans la formation de nos intérimaires pour leur permettre de répondre aux besoins des entreprises », explique Bernard Petit, le président fondateur du groupe.

De nombreux métiers en tension

En Haute-Garonne, dans l’Aude, le Lot-et-Garonne et la Gironde, les agences continuent ainsi à cibler de nombreux profils. « Des aides médico-psychologiques et des infirmiers notamment, les professionnels du second-œuvre qui souhaitent évoluer vers le secteur de la rénovation énergétique (pose de chauffe-eau solaire, de panneau photovoltaïque…), et en ce qui concerne les professionnels de l’aéronautique, tous les métiers sont de nouveau en tension. »

Un développement dont profitent directement les salariés permanents et intérimaires d’Au Boulot. L’année dernière, ils ont été 280 à pouvoir bénéficier de son plan d’intéressement. « Celui-ci concerne tous nos salariés dès lors qu’ils totalisent 455 heures de travail dans l’année », rappelle précise Bernard Petit.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : Crédit Freepik @senivpetro