Depuis Montpellier, comment Sweetch va-t-elle rétablir l’égalité des chances ?

Pourquoi avoir créé Sweetch ?

C’est la suite logique de mon expérience personnelle. Issu d’une famille modeste, j’ai suivi une formation professionnelle. Ambitieux, j’ai compris que l’alternance était la seule voie de réussite pour moi. J’ai envoyé 80 CV sans aucune réponse car je ne savais pas me vendre et j’ai compris, au fil du temps, que l’alternance était compliquée pour beaucoup de jeunes. C’est pour cela que Sweetch est spécialisée dans le recrutement en alternance. On ne propose ni CDI, ni stage. L’objectif est qu’un étudiant puisse trouver une formation, et donc une école, et une entreprise en moins de deux semaines. La mission de Sweetch est de propulser l’alternance au rang de formation numéro 1 en France. À terme, nous voulons rétablir l’égalité des chances. Je suis persuadé que l’alternance peut rivaliser avec les grandes écoles.

Qu’apporte votre solution aux jeunes en recherche d’alternance ?

Nous n’avons que des offres exclusives, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, grâce à un partenariat avec 400 à 500 entreprises. À côté de cela, nous proposons un accompagnement à l’orientation et un coaching. On s’est aperçu qu’à la sortie du Bac, les jeunes ne sont pas suffisamment bien orientés. Une fois inscrits sur notre plateforme, les étudiants sont appelés pour vérifier leur projet professionnel et nous assurons que leur orientation correspond bien à leurs souhaits. Ensuite, les étudiants ont accès en ligne à diverses ressources, notamment via une newsletter qui leur donne des conseils pour construire un CV, une lettre de motivation… L’an dernier, nous avons ainsi permis à 220 étudiants de trouver une alternance et nous visons 2000 cette année.

C’est à cela que va servir la levée de 1,2 millions d’euros réalisée en début d’année ?

Tout à fait. En 2022, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 400.000 euros que nous espérons multiplier par cinq ou six cette année. L’objectif est donc d’accompagner un maximum d’étudiants. Notre plateforme, à l’origine concentrée sur Montpellier et Toulouse, concerne aujourd’hui sept villes et une centaine d’écoles Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Lille. Elle est payante pour les écoles mais gratuites pour les entreprises et les étudiants. Pour l’instant, Sweetch est spécialisée dans le commerce, la comptabilité, les RH ou le marketing digital mais cette levée de fonds doit nous permettre d’étoffer nos équipes pour adresser d’autres secteurs (industrie, artisanat, agriculture) prochainement et convaincre des grands groupes d’écoles de nous rejoindre.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Noam Berkani, cofondateur de Sweetch. DR.