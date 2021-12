Les meilleures formations en Occitanie arrivent en kiosque !

Continuez à (vous) inspirer !

Connectée, Créative, Collaborative, Confiante. « 4C » pour définir la génération que vous constituez, vous qui êtes nés après 1995. Lycéens, étudiants, jeunes actifs, vous bousculez les codes, certains de vos aînés n’hésitant pas à vous affubler de deux C supplémentaires (pour « casse-c... »). Qu’importe ! Vous êtes les acteurs et les décideurs de demain, et vous impulsez d’ores et déjà de nombreuses innovations.

Hyperconnectés, vous avez par exemple donné un sacré coup d’accélérateur au développement des méthodes d’enseignement reposant sur les nouvelles technologies. La Covid a fini de convaincre les établissements les plus réticents de franchir le cap du numérique, et classes inversées, vidéos et autres cours en ligne ne sont plus réservés aux seules grandes écoles désormais.

Une révolution doublée d’un recentrage de l’acquisition des savoirs par l’apprentissage « actif ». Le fameux learning by doing. Si l’apprentissage « traditionnel » a fait depuis longtemps ses preuves (il est même enfin reconnu comme une voie d’excellence), les enseignants s’adaptent à votre besoin d’expérimenter, d’appliquer vos connaissances par la résolution de problèmes, de vous confronter au réel. Et tout le monde d’y gagner. Vous, et vos futurs employeurs.

Curieux, vous aimez également vous informer et échanger, apprendre des autres et apporter votre pierre à l’édifice des idées, dans une logique de collaboration horizontale et transversale. Là aussi, la pédagogie s’adapte et prend en considération les sujets qui vous animent, à commencer par l’environnement, l’écologie, la responsabilité sociale et sociétale... Pour le bien de tous !

Confiante, votre génération le reste enfin, malgré un environnement quelque peu anxiogène. Vous faites preuve, là encore, d’une grande agilité, gardez foi en vous-même et restez focus sur votre objectif : vous réaliser. Que ce magazine vous aide donc à vous accomplir et à trouver votre voie, guidés par vos quatre points... Cardinaux.

Ingrid Lemelle

Rédactrice en chef de ToulEmploi