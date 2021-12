C’est le nombre d’offres d’emploi cadre diffusées, entre novembre 2020 et octobre 2021, sur le site apec.fr en région Occitanie, soit 29% de plus qu’à la même période un an auparavant. La reprise du marché de l’emploi cadre se confirme donc avec un volume d’offres qui dépasse désormais le niveau d’avant crise.

Près de la moitié des offres est concentrée dans la zone d’emploi de Toulouse, et les métiers du développement informatique restent parmi les profils les plus recherchés. Les activités d’ingénierie et de conseil en systèmes et logiciels informatiques se révèlent particulièrement dynamiques. Elle réunissent respectivement 18 et 14% des opportunités d’emploi.