0809361212

Le numéro que peuvent composer les entreprises, les cadres et les jeunes diplômés qui ont besoin de prendre rendez-vous avec l’Apec. Une opportunité que leur rappelle l’association pour l’emploi des cadres. « Avec les nouvelles mesures sanitaires, indispensables pour lutter contre le covid-19, l’aide aux entreprises qui recrutent comme l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi restent une priorité », souligne l’opérateur. « C’est pourquoi, conformément aux décisions gouvernementales, les centres Apec demeurent ouverts pendant le confinement. »

Ainsi, et même si les dispositifs d’accompagnement à distance seront privilégiés, tous ceux qui le désirent peuvent continuer de se rendre dans les centres de la région Occitanie, implantés à Montpellier, Nîmes et Toulouse. « Cette modalité est particulièrement pertinente pour les premiers rendez-vous, avec celles et ceux qui se sentent isolés ou fragiles. Certaines prestations collectives sont également proposées à distance comme en présentiel, pour celles et ceux qui ont le plus besoin de ces interactions, »