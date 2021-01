C’est le taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’école montpelliéraine spécialisée dans les métiers du jeu vidéo et de l’animation, ArtFX. D’autant plus bluffant que la plupart de ses étudiants sont recrutés avant même d’être diplômés. « Dès la quatrième année, beaucoup de studios viennent les repérer », se félicite Joan Da Silva, son directeur.

Les réalisations des étudiants contribuent largement à ce succès. ArtFX a été classée à nouveau première école mondiale en effets spéciaux et quatrième mondiale en animation 3D en 2020 (classement The Rookie). « Ce classement s’intéresse aux projets de fin d’études, ce qui nous rend d’autant plus fiers. » Selon le directeur, le taux d’intégration professionnelle des diplômés tient également à la pédagogie de l’établissement et à la qualité de ses intervenants, tous issus de l’univers de la production. « Placer nos diplômés aussi vite est un signe de l’excellence de l’école bien sûr, mais aussi du dynamisme de nos étudiants », note avec fierté Joan Da Silva.

Depuis le 12 janvier, et jusqu’au 2 février, l’école projette en avant-première des films de fin d’études de sa promo 2020 sur Facebook Live et Youtube. A découvrir gratuitement chaque mardi sur inscription.