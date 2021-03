Montpellier : quelle est la nouvelle filière d’ArtFX ?

L’école montpelliéraine ArtFX vient de fêter ses quinze ans. Connue et reconnue au niveau national comme à l’international pour la qualité de son cursus dédié aux effets spéciaux, cette école privée indépendante forme à tous les métiers de la création et du numérique. « À sa création, elle avait vocation à ne former qu’aux effets spéciaux pour le cinéma. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux métiers de demain, ceux de l’animation en général, 2D, 3D, métiers de l’image ou du jeu vidéo », explique Joan Da Silva, son directeur.

L’école a une autre spécificité, celle d’être internationale. Elle compte en effet 30% d’étudiants étrangers, soit une trentaine de nationalités. « Les parcours de nos diplômés leur permettent également de faire carrière dans des structures internationales », note Joan Da Silva. En 2020, ArtFX a ouvert une école à Lille. « Notre entité montpelliéraine grandit très vite, nous comptons déjà 600 étudiants, et nous ne souhaitons pas nous développer plus afin de conserver une taille humaine. Pour répondre à la demande des studios et à l’engouement des lycéens pour ces carrières, nous avons ainsi cherché une nouvelle métropole où nous implanter. » L’école s’est également dotée d’une nouvelle spécialisation, dédiée cette fois au cinéma. « En quinze ans, la manière de filmer a évolué en passant notamment au numérique. Nous avons choisi de nous focaliser sur les métiers de chef opérateur, de chef décorateur et sur ceux de l’écriture. »

Cinq ans pour un Titre de Réalisateur numérique

ArtFX recrute ses étudiants au niveau Bac, quelle que soit la filière. « Nous recherchons une véritable diversité. Pour travailler sur un jeu ou un film, il faut en effet des compétences complémentaires. » Les candidats doivent présenter un dossier créatif. « L’une des valeurs importantes de l’école est le travail en groupe. Nous allons donc mesurer, dans un entretien individuel décisif, si le candidat va s’épanouir dans cette pédagogie. Notre volonté est de rendre les étudiants acteurs de leur formation avec, notamment, l’approche de la classe inversée. » Concrètement, le cursus de l’école se décline en cinq ans. Quelle que soit leur spécialisation, les étudiants se voient attribuer un Titre de Réalisateur numérique de niveau 7 à l’issue de leur parcours. La première année est articulée autour d’un tronc commun. « Nous permettons ainsi aux étudiants de prendre le temps de choisir leur future orientation, et notamment aux jeunes femmes de s’intéresser à des métiers auxquels elles n’auraient pas songé de prime abord. Dès la deuxième année, ils s’orientent vers leur spécialisation, qui intervient en troisième année. En quatrième année, ils choisissent réellement leur métier et la cinquième est dédiée à leur projet de fin d’études. » L’école affiche un taux d’intégration de l’ordre de 95%, la filière jeux vidéo et animation ne s’étant jamais aussi bien portée. Les admissions pour la rentrée 2021 ont déjà commencé.

Louise Lané

5200 euros l’année préparatoire optionnelle, 7100 euros la première année, 8100 euros par an les suivantes

Photo ArtFX DR.