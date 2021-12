Montpellier : quels seront les enseignements proposés par la nouvelle filière cinéma d’ArtFX ?

Simon Vanesse, vous avez été nommé directeur général d’ArtFX en septembre dernier, pourriez-vous nous présenter votre parcours ?

Pendant les cinq dernières années, j’ai été le directeur du pôle cinéma d’animation du studio Mikros Images. J’ai travaillé à la fois pour des œuvres européennes ou internationales telles que Astérix et le secret de la potion magique ou Bob l’éponge, Éponge en eaux troubles. Auparavant, j’avais débuté ma carrière au sein de BUF compagnie, en tant que VFX Producer, puis producteur exécutif. J’ai également fait un passage par la production indépendante de cinéma. En résumé, j’ai travaillé dans beaucoup de studios internationaux autour des effets visuels et de l’animation.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre ArtFX ?

J’apprécie l’exercice de l’école qui permet de voir naître et de développer les talents de demain. De plus, je nourris une véritable passion pour les métiers de la création d’images numériques que je souhaite aujourd’hui partager avec les étudiants.

Quels sont vos objectifs au sein de l’école ?

ArtFX compte déjà des cursus autour des effets visuels, de l’animation 2D et 3D, du jeu vidéo et de la programmation liée à ces industries. Nous entendons explorer de nouveaux territoires et nous préparons l’ajout d’une filière cinéma. Il me semble indispensable que l’école se développe sur ce terrain, car à l’ère des plateformes et du numérique il y a un réel besoin de formation dans ce domaine. Nous créons donc une école de cinéma, « 24 », l’école du nouveau cinéma et des séries qui tente de faire coexister les enseignements traditionnels (scénario/tournage/post production) et les nouvelles écritures (séries, virtual production…). Il s’agira d’un parcours en cinq ans qui aboutira à un titre RNCP de niveau 7 (équivalent Bac +5). Elle sera active dès l’année scolaire 2022/2023.

Mais vous avez déjà un projet en cours durant cette année scolaire.

Devant l’intérêt des étudiants et des professionnels avec lesquels nous avons échangé sur ce projet, nous accueillons déjà, depuis ce mois d’octobre, plusieurs élèves qui suivent une formation spécifique chez ArtFX. Le réalisateur Nicolas Bary (Les Enfants de Timplebach, Au Bonheur des Ogres, Le Petit Spirou…), qui soutient avec enthousiasme notre démarche pédagogique, a accepté d’être leur parrain et donnera plusieurs masterclasses tout au long de l’année.

Comment se positionne aujourd’hui l’école ?

Nous sommes reconnus comme l’une des meilleures écoles d’effets spéciaux et d’animation, et première par la qualité des productions de nos étudiants depuis maintenant trois ans au classement des Rookies (Classement international indépendant issu des votes des professionnels). Notre rayonnement est ainsi international et nous plaçons nos étudiants dans des studios dans de nombreux pays. Le taux d’intégration professionnelle de nos diplômés est supérieur à 90%. Beaucoup d’étudiants internationaux nous rejoignent, ce qui fait aussi la richesse de l’école. Nous ambitionnons également de nous développer dans de nouveaux territoires, après l’ouverture de deux sites (à Lille et Paris) l’an dernier, afin de répondre aux besoins de l’industrie.

Vous avez également à cœur d’accompagner vos étudiants.

En effet, nous avons en projet une fondation qui permettra d’aider les étudiants qui n’ont pas les moyens financiers suffisants à suivre les enseignements de l’école. Nous avons également fait construire des logements à proximité de nos locaux pour leur faciliter la vie et leur permettre de suivre au mieux nos enseignements.

Propos recueillis par Louise Lané

