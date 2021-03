Un Master Droit de l’alimentation mijote à Montpellier

L’Université de Montpellier proposera dès la rentrée prochaine un Master dédié au Droit de l’alimentation. Ce nouveau cursus a été développé dans le périmètre de l’I-site Muse. « Jusque-là, il existait des formations dédiées à la sécurité sanitaire ou à la nutrition, mais aucune approche sur les aspects purement juridiques de la question transversale de l’alimentation en droit (relations consommateurs / distributeurs, droit applicable aux entreprises agricoles, règles qui s’appliquent à l’agriculture biologique). Un tel Master connaît peu d’équivalents en France », note Guylain Clamour, le doyen de la faculté de Droit et de Science politique de Montpellier.

Cette formation sera proposée aux titulaires d’une Licence de Droit, et accessible en initial ou par la voie de l’apprentissage. Les débouchés se compteront dans les entreprises du secteur alimentaire qui ont besoin de juristes formés à ces thématiques. Deux parcours devraient être proposés aux étudiants : un classique, tourné vers le droit rural, la production agricole et la gestion des entreprises agricoles et un autre plus novateur, centré sur les aliments et s’intéressant notamment aux normes de production, de transformation, d’utilisation, de distribution, de commercialisation mais aussi aux règles juridiques à mobiliser pour une alimentation répondant aux enjeux actuels et aux objectifs de développement durable.